Reuters: США сбили, предположительно, иранский дрон около авианосца

«Военные США сбили иранский дрон, который приблизился к авианосцу ВВС США в Аравийском море», — утверждается в сообщении агентства.
Комментарии со стороны Ирана относительно этого сообщения пока не поступали.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Военные США сбили якобы иранский дрон, который, предположительно, приблизился к американскому авианосцу в Аравийском море, сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
