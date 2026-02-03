Ричмонд
Задержанные в Подмосковье чиновники крали выделяемые на борьбу с борщевиком деньги

В Подмосковье задержали сотрудников администрации Сергиева Посада. Согласно версии следствия, они похищали средства, которые выделялись на борьбу с борщевиком в рамках муниципального контракта. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

— С 2023 по 2025 год должностные лица администрации совместно похищали денежные средства, выделяемые в рамках муниципального контракта по борьбе с борщевиком Сосновского, а также получали взятки от коммерсанта, осуществлявшего эти работы, за подписание соответствующих актов и увеличение объема работ в дальнейшем, — говорится в материале.

По информации ведомства, в общей сложности было передано взяток на сумму около четырех миллионов рублей.

О задержании чиновников стало известно в тот же день. В числе задержанных — первый заместитель главы Сергиева Посада Сергей Тостановский.