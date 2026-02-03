Задержанные в Подмосковье чиновники крали выделяемые на борьбу с борщевиком деньги

— С 2023 по 2025 год должностные лица администрации совместно похищали денежные средства, выделяемые в рамках муниципального контракта по борьбе с борщевиком Сосновского, а также получали взятки от коммерсанта, осуществлявшего эти работы, за подписание соответствующих актов и увеличение объема работ в дальнейшем, — говорится в материале.