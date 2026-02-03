Ричмонд
СК опубликовал кадры допроса обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге

ГСУ Следственного комитета России во вторник, 3 февраля, опубликовало кадры допросы 38-летнего Петра Жилкина, которого обвинили в убийстве девятилетнего мальчика Павла Тифитулина.

На видеозаписи мужчина рассказывает, что делал с мальчиком после того, как увез его с Таллинского шоссе на автомобиле. По словам мужчины, он убил ребенка прямо в машине: ударил его кулаком по голове.

— Это было в машине точно. Я помню, что ноги и голову связывал, — отметил обвиняемый.

Кроме того, он показал следователям, где именно стоял его автомобиль, припаркованный у гипермаркета «Лента», передает Telegram-канал ведомства.

Правоохранители задержали Петра Жилкина в Псковской области 2 февраля. Мужчина якобы планировал скрыться в одной из стран Прибалтики. «Вечерняя Москва» рассказала о новых подробностях убийства.

По данным журналистов, мужчина убил мальчика в своей машине и намеренно скрывал следы преступления. Так, он помыл транспортное средство и уничтожил видеозаписи с камер видеонаблюдения в своем доме.

3 февраля следователи предъявили Петру Жилкину обвинение в убийстве малолетнего, и в суде он признал свою вину в содеянном. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил мужчину под стражу на два месяца.