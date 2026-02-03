Обман на миллионы: В Молдове 10 мошенников приговорили к тюремным срокам — они брали по 5000 евро за обещание устроить на работу в Европе

Суд назначил суровые наказания в зависимости от роли каждого участника в преступной схеме. Пятеро подсудимых получили реальные сроки от 5 лет и 6 месяцев до 9 лет лишения свободы в колониях полузакрытого типа, а также штрафы в размере 450 000 леев с запретом управлять туристическими компаниями. Еще один фигурант был приговорен к 5 годам заключения условно. В отношении троих юридических лиц принято решение о ликвидации, тогда как двое подсудимых избежали наказания из-за истечения срока давности. Несмотря на то, что в ходе заседаний никто из обвиняемых не признал свою вину, суд счел доказательства прокуратуры неопровержимыми. До окончательного вступления приговора в силу осужденные пользуются презумпцией невиновности.