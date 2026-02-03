Обман на миллионы: В Молдове 10 мошенников приговорили к тюремным срокам — они брали по 5000 евро за обещание устроить на работу в Европе

Прокуратура Кишинева сообщила о вынесении приговора десяти участникам преступной группы, которые в течение десяти лет обманывали граждан, обещая им легальное трудоустройство в Европейском союзе и визы в Шенгенскую зону.
Возглавляла группировку директор нескольких столичных фирм, которая вместе с сообщниками, включая адвоката и менеджеров, публиковала объявления в газете «Маклер» и интернете. Жертвами схемы стали более ста человек, которые платили от 300 до 5000 евро за услуги, которые компании на самом деле не имели права предоставлять. Людей детально инструктировали, как обманывать сотрудников посольств, чтобы создать видимость законности процедур, однако в итоге граждане оставались и без денег, и без обещанной работы. Общий ущерб от деятельности мошенников превысил 9 миллионов леeв.
Суд назначил суровые наказания в зависимости от роли каждого участника в преступной схеме. Пятеро подсудимых получили реальные сроки от 5 лет и 6 месяцев до 9 лет лишения свободы в колониях полузакрытого типа, а также штрафы в размере 450 000 леев с запретом управлять туристическими компаниями. Еще один фигурант был приговорен к 5 годам заключения условно. В отношении троих юридических лиц принято решение о ликвидации, тогда как двое подсудимых избежали наказания из-за истечения срока давности. Несмотря на то, что в ходе заседаний никто из обвиняемых не признал свою вину, суд счел доказательства прокуратуры неопровержимыми. До окончательного вступления приговора в силу осужденные пользуются презумпцией невиновности.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Униря уже не та: Майя Санду может объявить большинство граждан Молдовы румынами — Никушор Дан уже начинает видеть в ней не соратницу, а соперницу.
Зачем на самом деле гражданам Молдовы румынские паспорта и какой у них «огонь в сердце» (далее…).
Депутат — слуга народа, но только не в Молдове: Парламентарии от правящей ПАС открыто презирают тех, кто их избрал.
Сегодня в Молдове депутат — не слуга народа, а хозяин жизни, хозяин, призванный вершить судьбы страны, жителей Молдовы, наши с вами судьбы (далее…).
В Молдове могут снизить цену на газ, когда потеплеет: Стал известен новый тариф, предложенный НАРЭ.
НАРЭ предлагает цену на газ, ниже запрошенной Energocom (далее…).