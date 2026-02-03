Ричмонд
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу», — написал Гладков в канале на платформе Max.

По данным губернатора, предварительно, пострадавших от удара нет.