Голоса в голове? Мать выкинула двух маленьких дочерей с 16 этажа

Инцидент произошёл на общем балконе 16 этажа дома № 5 по улице Десантника Вадима Чугунова. Женщина сперва сбросила вниз старшего ребенка, а затем младшего. Сделав страшное, неблагополучная мать свела счёты с собственной жизнью.
Спасительный сугроб.
Как сообщает пресс-служба СК Ленобласти, «Возбуждено уголовное дело по статье “Покушение на убийство двух малолетних детей” (ст. 105УК РФ). Детям, пострадавшим в результате падения, была срочно оказана медицинская помощь. Невероятно, но оба ребенка выжили и в настоящий момент находятся под наблюдением врачей и специалистов. Их увезли в реанимацию детской больницы № 1 на Авангардной, их состояние оценивается как тяжёлое.
Конечно, отрицать серьёзные травмы, которые они получили в результате падения, нельзя — чудом выжившим малышкам придется долгое время находиться под наблюдением медиков. Сейчас проводятся следственные действия, чтобы установить причины, условия и обстоятельства произошедшего.
Как детям удалось выжить? Удивительно, но морозная и снежная зима на этот раз стала спасительницей двух маленьких жизней. Дети упали не на асфальт, а в сугроб. Это смягчило их падение, а потому ночь на 2 февраля, которая могла бы стать роковой, таковой для них не стала.
Из открытых источников известно, что соседи начали сбор средств на помощь детям. «Задуматься только, незнакомые люди готовы бросить все и закрыть собой амбразуру, а самый близкий человек в итоге оказался самым худшим врагом! — эмоционально комментируют случившееся в соцсетях. — Кем нужно быть, чтобы совершить подобное зверство?».
Голоса, стресс или психоз?
По предварительным данным, 23-летняя уроженка одного из соседних государств работала уборщицей. Ничем не примечательная обычная жительница Ленобласти…
По словам очевидцев, люди прибежали, когда услышали душераздирающий крик младенцев, и зачинщицу трагедии уже не застали в живых. Сейчас неизвестно: была ли женщина в состоянии алкогольного опьянения или под наркотическими препаратами. Это выясняют следователи.
Пользователи Сети предположили, что совершившая страшный поступок девушка была в послеродовой депрессии. Другие пишут, что она слышала некие «голоса в голове». Также, по некоторым данным, она сильно переживала из-за здоровья старшей дочери, испытывала мощный стресс, на фоне чего у нее обострились проблемы с психикой. В любом случае, подробности страшной истории придется установить правоохранителям. Мы следим за развитием событий.
Трагедия рядом.
Ещё одно невероятное и жуткое совпадение — этой же ночью в посёлке Яльгелево в Ломоносовском районе Ленобласти, в 17 километрах от места трагедии, разворачивались другие холодящие кровь события. Спасатели отряда «ЛизаАлерт» и неравнодушные граждане обнаружили в проруби Нижнего Шингерского водопада вмёрзшее тело 9-летнего Паши, которое утопил 38-летний уроженец Луганской области. Мужчина увез ребёнка с парковки гипермаркета «Лента» на Таллиннском шоссе, убил его и бросил труп в воду. Душегуба уже поймали, он признался в содеянном и уже заключён под стражу до 31 марта. Идёт расследование.