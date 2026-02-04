Голоса в голове? Мать выкинула двух маленьких дочерей с 16 этажа

Ещё одно невероятное и жуткое совпадение — этой же ночью в посёлке Яльгелево в Ломоносовском районе Ленобласти, в 17 километрах от места трагедии, разворачивались другие холодящие кровь события. Спасатели отряда «ЛизаАлерт» и неравнодушные граждане обнаружили в проруби Нижнего Шингерского водопада вмёрзшее тело 9-летнего Паши, которое утопил 38-летний уроженец Луганской области. Мужчина увез ребёнка с парковки гипермаркета «Лента» на Таллиннском шоссе, убил его и бросил труп в воду. Душегуба уже поймали, он признался в содеянном и уже заключён под стражу до 31 марта. Идёт расследование.