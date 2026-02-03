Ричмонд
Белгород подвергся ракетному удару со стороны ВСУ

Украинские боевики совершили ракетный обстрел Белгорода и Белгородского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

Источник: Life.ru

«ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

При этом Гладков сообщил о значительных повреждениях инфраструктурного объекта. На месте происшествия задействованы все оперативные службы. Сведения о последствиях инцидента находятся в стадии уточнения.

Ранее сообщалось, что Белгород сотрясла череда мощных взрывов. В области немедленно введена ракетная тревога. Жители некоторых районов города столкнулись с отключениями электроэнергии.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.