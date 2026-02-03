Белгород подвергся ракетному удару со стороны ВСУ

«ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.
При этом Гладков сообщил о значительных повреждениях инфраструктурного объекта. На месте происшествия задействованы все оперативные службы. Сведения о последствиях инцидента находятся в стадии уточнения.
Ранее сообщалось, что Белгород сотрясла череда мощных взрывов. В области немедленно введена ракетная тревога. Жители некоторых районов города столкнулись с отключениями электроэнергии.
