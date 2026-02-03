Гладков рассказал о последствиях массированного ракетного удара ВСУ по Белгороду

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, пострадавших нет. Однако есть серьёзные повреждения на инфраструктурном объекте.
«Только что Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу. Есть повреждения энергосистемы. Через 10 минут провожу заседание оперативного штаба, поймем объем разрушений и сразу же приступаем к восстановлению», — заявил Гладков.
Гладков уточнил, что все оперативные службы работают на местах происшествия. Информация о последствиях на данный момент уточняется.
