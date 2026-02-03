Мужа и свекровь убитой экс-судьи Сайлыбаевой нашли в Москве

Муж и свекровь убитой экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой, которая была жестоко убита в 2024 году, нашли в Москве. Они проходят главными подозреваемыми в этом деле.
Александр и Наталья Донцовы спешно уехали в Россию после произошедшего. После этого в СМИ периодически появлялась информация о том, что они якобы остались в Москве, где Александр получил должность на факультете мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.
Теперь их местоположение подтвердили, и Донцовых вызвали в Следственный комитет, где они дали показания по делу. Вскоре после этого журналисты смогли выяснить, где живет семья и получить комментарий от Александра.
— Вы уже все показывали. Вы очень много лгали. Очень много дезинформации показывали. Люди, не поддавайтесь на провокации, не верьте, не поддавайтесь на эти бандитские методы, — приводит его слова Telegram-канал «112».
Изуродованное тело Сайлыбаевой нашли в озере летом 2024 года. Женщина была на шестом месяце беременности. В Германии, где было совершено убийство, на Донцовых заведено уголовное дело. Власти Казахстана объявляли их в международный розыск. Подробнее о громком деле — в материале «Вечерней Москвы».