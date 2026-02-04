Обвиняемый в расправе над ребенком уедет в СИЗО

По версии следствия, в 16:00 38-летний Петр Жилкин, ранее знакомый с девятилетним Павлом, находился вместе с мальчиком в салоне своего внедорожника Toyota Fortuner. Автомобиль двигался по маршруту от парковки гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе, 159, к месту проживания подозреваемого — деревне Яльгелево в Ленинградской области. Именно на этом отрезке пути, согласно выводам следствия, между мужчиной и ребенком произошел конфликт. Причиной конфликта стал отказ школьника вступить в сексуальный контакт с Жилкиным. Этот отказ породил «личные неприязненные отношения», которые, по версии следствия, вспыхнули внезапно и стали непосредственным мотивом для расправы. Тогда он нанес несколько ударов кулаком в голову потерпевшего. Установлено, что это привело к смерти мальчика еще внутри авто. Убедившись в смерти ребенка, Жилкин утопил труп в Симоновском ручье, чтобы скрыть следы преступления.