В Красноярском крае семиклассница напала на учителя и школьницу с ножом: видео с места происшествия

Семиклассница в Кодинске попыталась ударить ножом учительницу и ранила другую ученицуВ школе № 4 города Кодинска Красноярского края произошло тяжёлое происшествие с участием несовершеннолетних. Как сообщили в региональных управлениях Следственного комитета и МВД, 14-летняя ученица седьмого класса попыталась напасть на учителя с ножом, а затем ранила другую школьницу. По предварительной версии следствия, девочка, решившая «разобраться с обидчиками», попыталась нанести удар ножом учительнице прямо в кабинете. Однако её действия были пресечены одноклассниками. Позже, покинув помещение, подросток ранила ножом другую школьницу. По данным местных СМИ, поводом для нападения могло послужить замечание от педагога. Пострадавшую одноклассницу немедленно доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь. Состояние девочки стабилизировалось, угрозы жизни и здоровью нет, и вскоре её выписали. Нападавшая школьница была задержана на месте происшествия. В отношении неё следователи уже возбудили уголовное дело. Кроме того, в пресс-службе краевого Следственного комитета заявили, что в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) администрации и сотрудников школы по обеспечению безопасности на территории учебного заведения.