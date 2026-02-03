В Ростовской области пять человек пострадали в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали и были госпитализированы после лобового столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ремонтненском районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла во вторник на 67-м километре автодороги «Элиста — Зимовники». Водитель «ВАЗ-211540», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Приора».
«В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили механические повреждения, оба водителя, а также пассажиры автомобиля “Лада Приора” 1996, 2019 и 2021 годов рождения получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.