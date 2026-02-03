В Ростовской области пять человек пострадали в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали и были госпитализированы после лобового столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ремонтненском районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона.