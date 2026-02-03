Ученика столичной школы № 1586 поставят на учет из-за угроз расправы в соцсетях

Ученика столичной школы № 1586 доставили в отдел полиции после того, как он оставлял в школьном чате в соцсетях угрозы расправиться над сверстниками. Позднее его поставят на учет. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил директор учебного заведения Максим Баландин.