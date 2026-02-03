Ученика столичной школы № 1586 поставят на учет из-за угроз расправы в соцсетях

Ученика столичной школы № 1586 доставили в отдел полиции после того, как он оставлял в школьном чате в соцсетях угрозы расправиться над сверстниками. Позднее его поставят на учет. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил директор учебного заведения Максим Баландин.
Он пояснил, что информация об угрозе в закрытой группе в соцсетях появилась в прошедшие выходные, после этого школа незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.
— Также была проведена работа по выявлению ученика, который мог отправить данное сообщение. В понедельник сотрудники полиции пришли в школу. Подросток в сопровождении родителей был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — отметил Баландин.
Он добавил, что материалы об угрозе в соцсетях направили в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки ученика на учет, а в школе приняли дополнительные меры безопасности, передает ТАСС.
По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в закрытом школьном чате подросток неоднократно публиковал видеозаписи и сообщения, в которых угрожал прийти в школу с гранатой и ножом.
28 января уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова высказалась, что в российских школах могут появиться специальные журналы для учета конфликтов с участием учеников. По ее словам, они нужны для понимания реального масштаба проблемы и характера конфликтов.