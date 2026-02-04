Утечка данных 15 миллионов узбекистанцев: что известно

В социальных сетях и ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что хакеры якобы получили доступ к персональным данным 15 миллионов узбекистанцев и теперь продают эту информацию в даркнете. Утверждалось, что данные были похищены из государственных информационных систем и могут оказаться в руках мошенников.
В числе скомпрометированных данных назывались паспортные сведения, адреса проживания, номера телефонов и электронных почт, а также медицинская информация и даже фотографии граждан с паспортами в руках. Это вызвало серьёзное беспокойство в обществе.
На фоне этих сообщений многие пользователи вспомнили о недавней переписи населения. Люди начали выражать опасения, что данные, которые они предоставляли, также могли попасть к злоумышленникам.
В течение дня сразу несколько государственных структур поспешили опровергнуть информацию об утечке. В Министерстве внутренних дел Узбекистана заявили, что их базы данных не подвергались взлому. Аналогичную позицию озвучил и Налоговый комитет Узбекистана.
Отдельное разъяснение дал Комитет по статистике Узбекистана, где подчеркнули, что все данные, полученные в ходе недавней переписи населения, зашифрованы и хранятся на отдельных серверах, не имеющих отношения к обсуждаемому инциденту.
Тем временем Центр кибербезопасности Узбекистана сообщил о начале проверки и расследования информации о возможной утечке.
К вечеру появилась первая официальная конкретика. Национальное агентство социальной защиты признало, что хакеры действительно получили доступ к информации из старой базы данных, которая ранее использовалась Агентством.
При этом в ведомстве подчеркнули, что сведения, опубликованные на ряде информационных ресурсов, не соответствуют реальному масштабу и сути произошедшего. В настоящее время по данному факту проводится проверка в установленном порядке.
В Агентстве также сообщили, что уже принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности персональных данных граждан. По итогам расследования общественности пообещали предоставить дополнительную официальную информацию.
Пока остаётся открытым главный вопрос — какой именно объём данных оказался скомпрометирован и могут ли они быть использованы мошенниками. Ответы на него, по всей видимости, появятся уже после завершения проверки.