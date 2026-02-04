Ричмонд
Утечка данных 15 миллионов узбекистанцев: что известно

Vaib.uz (новости Узбекистана. 3 февраля). Сегодня одной из самых обсуждаемых новостей дня стала информация о масштабной утечке персональных данных граждан Узбекистана.

Источник: Vaib.Uz

В социальных сетях и ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что хакеры якобы получили доступ к персональным данным 15 миллионов узбекистанцев и теперь продают эту информацию в даркнете. Утверждалось, что данные были похищены из государственных информационных систем и могут оказаться в руках мошенников.

В числе скомпрометированных данных назывались паспортные сведения, адреса проживания, номера телефонов и электронных почт, а также медицинская информация и даже фотографии граждан с паспортами в руках. Это вызвало серьёзное беспокойство в обществе.

На фоне этих сообщений многие пользователи вспомнили о недавней переписи населения. Люди начали выражать опасения, что данные, которые они предоставляли, также могли попасть к злоумышленникам.

В течение дня сразу несколько государственных структур поспешили опровергнуть информацию об утечке. В Министерстве внутренних дел Узбекистана заявили, что их базы данных не подвергались взлому. Аналогичную позицию озвучил и Налоговый комитет Узбекистана.

Отдельное разъяснение дал Комитет по статистике Узбекистана, где подчеркнули, что все данные, полученные в ходе недавней переписи населения, зашифрованы и хранятся на отдельных серверах, не имеющих отношения к обсуждаемому инциденту.

Тем временем Центр кибербезопасности Узбекистана сообщил о начале проверки и расследования информации о возможной утечке.

К вечеру появилась первая официальная конкретика. Национальное агентство социальной защиты признало, что хакеры действительно получили доступ к информации из старой базы данных, которая ранее использовалась Агентством.

При этом в ведомстве подчеркнули, что сведения, опубликованные на ряде информационных ресурсов, не соответствуют реальному масштабу и сути произошедшего. В настоящее время по данному факту проводится проверка в установленном порядке.

В Агентстве также сообщили, что уже принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности персональных данных граждан. По итогам расследования общественности пообещали предоставить дополнительную официальную информацию.

Пока остаётся открытым главный вопрос — какой именно объём данных оказался скомпрометирован и могут ли они быть использованы мошенниками. Ответы на него, по всей видимости, появятся уже после завершения проверки.