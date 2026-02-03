Кипелов продолжил концерт в Белгороде, несмотря на взрывы и блэкаут

Кипелов не остановил концерт в Белгороде во время блэкаута. Видео © Telegram/ SHOT.
Концерт продолжился в акустическом формате. Зрители включили фонарики на телефонах и вместе с артистом пели его песни — зал поддержал музыканта, несмотря на тревожную обстановку и объявленную ракетную опасность.
Напомним, что сегодня ВСУ совершили ракетный обстрел по Белгороду и Белгородскому округу. Нанесены значительные повреждения инфраструктуре. На месте происшествия задействованы все оперативные службы. После серии мощных взрывов жители региона жаловались на отключение электроэнергии.
