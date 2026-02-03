Кипелов продолжил концерт в Белгороде, несмотря на взрывы и блэкаут

Рок-музыкант Валерий Кипелов не стал прерывать концерт в белгородском «Энергомаше», несмотря на внезапное отключение электричества. В момент выступления в регионе произошла атака на энергетическую инфраструктуру, в ряде районов пропал свет. Кадрами поделился телеграм-канал SHOT.