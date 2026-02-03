CBS: иранские катера попытались задержать танкер под флагом США

Иранские военные катера Ирана приблизились к танкеру, который шел под флагом США в Ормузском проливе, и потребовали судно остановиться, однако оно продолжило движение под военным сопровождением, пишет CBS News, ссылаясь на британскую морскую охранную фирму Vanguard Tech.
В компании сообщили, что танкер Stena Imperative во время прохода через пролив сблизился с «тремя парами небольших вооруженных лодок», принадлежащих Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Они по радио потребовали от капитана остановить двигатели и подготовиться к досмотру, однако танкер только набрал скорость.
«Судно в настоящее время сопровождается американским военным кораблем», — сообщили в Vanguard Tech.
Отмечается, что танкер не заходил в территориальные воды Ирана. Судно направлялось к месту назначения в Бахрейне и должно прибыть в порт Ситра 5 февраля.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что американские военные сбили иранский беспилотник, приблизившийся к авианосцу ВМС США «Авраам Линкольн» в акватории Аравийского моря.