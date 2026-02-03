CBS: иранские катера попытались задержать танкер под флагом США

В компании сообщили, что танкер Stena Imperative во время прохода через пролив сблизился с «тремя парами небольших вооруженных лодок», принадлежащих Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Они по радио потребовали от капитана остановить двигатели и подготовиться к досмотру, однако танкер только набрал скорость.