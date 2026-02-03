В Запорожской области произошли взрывы

Ранее в течение дня неоднократно сообщалось о взрывах в подконтрольных украинским властям районах области.
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Новые взрывы произошли в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.
