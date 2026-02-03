После удара со стороны ВСУ в Белгороде нарушено энергоснабжение на водозаборах

В результате перебоев с электричеством в ряде районов Белгородской области нарушена подача воды. Обесточены объекты водоканала в Ракитянском, Краснояружском и частично Яковлевском округах, а также в Шебекине, посёлках Маслова Пристань и Графовка. Как сообщил водоканал, начато подключение к резервным источникам питания. Масштабы происшествия уточняются.