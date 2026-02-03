Ричмонд
После удара со стороны ВСУ в Белгороде нарушено энергоснабжение на водозаборах

После ракетного удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) все водозаборы Белгорода остались без энергоснабжения. Водоканал области сообщил, что началось переключение на резервные источники питания.

Источник: Life.ru

«После ракетного обстрела отключена электроэнергия на всех водозаборах Белгорода, насосной станции, питающей район Харьковской горы, а также на некоторых объектах водоотведения», — говорится в сообщении.

В результате перебоев с электричеством в ряде районов Белгородской области нарушена подача воды. Обесточены объекты водоканала в Ракитянском, Краснояружском и частично Яковлевском округах, а также в Шебекине, посёлках Маслова Пристань и Графовка. Как сообщил водоканал, начато подключение к резервным источникам питания. Масштабы происшествия уточняются.

Энергетики начали восстанавливать электроснабжение в обесточенных районах Белгородской области. Как сообщили в «Россетях», работы начаты незамедлительно и будут вестись поэтапно.

Ранее украинские боевики совершили ракетный обстрел Белгорода и Белгородского округа. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. При этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о значительных повреждениях инфраструктурного объекта. На месте происшествия задействованы все оперативные службы. Сведения о последствиях инцидента находятся в стадии уточнения.

