Libya al-Ahrar: в Ливии убили сына экс-лидера страны Муаммара Каддафи

В ливийском городе Эз-Зинтан убили Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, передает Libya al-Ahrar.
По данным источников телеканала, сын экс-лидера Ливии подвергся нападению неизвестных боевиков.
Как пишет Abaad News, Сейф аль-Ислам мог погибнуть в ходе вооруженных столкновений к югу от столицы страны Триполи. Как утверждается, советник сына Муаммара Каддафи подтвердил данные о его смерти.
