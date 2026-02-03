Ричмонд
Libya al-Ahrar: в Ливии убили сына экс-лидера страны Муаммара Каддафи

Предварительно, сын экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи мог погибнуть в ходе вооруженных столкновений.

Источник: Аргументы и факты

В ливийском городе Эз-Зинтан убили Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, передает Libya al-Ahrar.

По данным источников телеканала, сын экс-лидера Ливии подвергся нападению неизвестных боевиков.

Как пишет Abaad News, Сейф аль-Ислам мог погибнуть в ходе вооруженных столкновений к югу от столицы страны Триполи. Как утверждается, советник сына Муаммара Каддафи подтвердил данные о его смерти.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывшего высокопоставленного военного Саймона Гири убили в собственном доме.