NBC: первого мужа супруги Байдена задержали по обвинению в убийстве

«Бывший муж бывшей первой леди Джилл Байден был задержан, его обвиняют в убийстве своей нынешней жены», — говорится в материале.
По данным телеканала, проживающий в штате Делавэр 77-летний обвиняемый Уильям Стивенсон заключен под стражу, судом назначен залог в размере 500 тысяч долларов.
Детали гибели его супруги Линды не озвучиваются, однако телеканал указывает, что 28 декабря полиция прибыла к дому Стивенсонов в Уилмингтоне после сообщения о бытовом конфликте. Правоохранители нашли женщину в гостиной, без сознания — оказание первой помощи не помогло, она скончалась на месте.
Как отмечает телеканал, Джилл и Уильям состояли в браке с 1970 по 1975 год. Они развелись после того, как будущая первая леди встретила Джо Байдена, занимавшего на тот момент пост сенатора от штата Делавэр и тремя годами ранее потерявшего первую жену Нейлию из-за автокатастрофы.