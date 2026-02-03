Ричмонд
Al Hadath: сына бывшего ливийского лидера Каддафи убили во дворе его дома

В Ливии убили сына экс-лидера страны Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама.

Источник: Аргументы и факты

Сейфа аль-Ислама Кадаффи, сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, убили во дворе собственного дома в результате покушения, утверждает Al Hadath.

По данным источников телеканала, Сейф аль-Ислам получил смертельное ранение, когда находился в саду около своей резиденции. На него напали четверо человек. Они скрылись с места происшествия.

Как передает Al Jazeera, перед убийством в доме Каддафи камеры видеонаблюдения были выведены из строя.

Ранее появилась информация, что Сейфа аль-Ислама убили неизвестные боевики в городе Эз-Зинтан.