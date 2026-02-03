Al Hadath: сына бывшего ливийского лидера Каддафи убили во дворе его дома

Сейфа аль-Ислама Кадаффи, сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, убили во дворе собственного дома в результате покушения, утверждает Al Hadath.
По данным источников телеканала, Сейф аль-Ислам получил смертельное ранение, когда находился в саду около своей резиденции. На него напали четверо человек. Они скрылись с места происшествия.
Как передает Al Jazeera, перед убийством в доме Каддафи камеры видеонаблюдения были выведены из строя.
Ранее появилась информация, что Сейфа аль-Ислама убили неизвестные боевики в городе Эз-Зинтан.