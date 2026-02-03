Ричмонд
Сын Каддафи Сейф аль-Ислам убит на западе Ливии

Сейф аль-Ислам Каддафи, сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, предположительно погиб в результате вооружённых столкновений. Инцидент, как утверждается, произошёл в городе Эз-Зинтан на западе страны. Об этом сообщил телеканал Libya al-Ahrar.

Источник: Life.ru

По словам источников, близких к аль-Исламу, на него напали неизвестные боевики. Подробности происшествия пока не сообщаются.

В 2021 году Сейф аль-Ислам объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах, которые так и не состоялись. В 2023 году спецпредставитель генсека ООН по Ливии, глава миссии организации по поддержке в этой стране Абдулай Батили подтвердил, что сын Каддафи сохраняет право выдвинуть свою кандидатуру, если решит это сделать.

В ноябре стало известно об освобождении Ганнибала Каддафи, другого сына Муаммара Каддафи, из ливанской тюрьмы после десяти лет заключения. Правительство национального единства Ливии выразило благодарность ливанскому президенту и спикеру парламента за сотрудничество в решении этого вопроса. Сумма залога за освобождение Каддафи составляла 900 тысяч долларов. Адвокат освобождённого Шарбель аль-Хури заявил о скором отъезде Ганнибала из Ливана, однако не уточнил страну назначения из соображений безопасности. Ганнибал Каддафи был задержан в Ливане в декабре 2015 года по делу об исчезновении ливанского имама Мусы Садра в Ливии в 1978 году, несмотря на его заявления о похищении из Сирии и незаконной транспортировке в Ливан.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

