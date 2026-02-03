Сын Каддафи Сейф аль-Ислам убит на западе Ливии

В ноябре стало известно об освобождении Ганнибала Каддафи, другого сына Муаммара Каддафи, из ливанской тюрьмы после десяти лет заключения. Правительство национального единства Ливии выразило благодарность ливанскому президенту и спикеру парламента за сотрудничество в решении этого вопроса. Сумма залога за освобождение Каддафи составляла 900 тысяч долларов. Адвокат освобождённого Шарбель аль-Хури заявил о скором отъезде Ганнибала из Ливана, однако не уточнил страну назначения из соображений безопасности. Ганнибал Каддафи был задержан в Ливане в декабре 2015 года по делу об исчезновении ливанского имама Мусы Садра в Ливии в 1978 году, несмотря на его заявления о похищении из Сирии и незаконной транспортировке в Ливан.