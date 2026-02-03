В Белгородской области мирный житель получил ранение при атаке дрона ВСУ

«В Шебекинском округе при атаке беспилотника ВСУ ранен мирный житель. В поселке Маслова Пристань БПЛА сдетонировал на территории частного домовладения», — написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что пострадавший госпитализирован.
