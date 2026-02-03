Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области мирный житель получил ранение при атаке дрона ВСУ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Мирный житель ранен в Шебекинском округе Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«В Шебекинском округе при атаке беспилотника ВСУ ранен мирный житель. В поселке Маслова Пристань БПЛА сдетонировал на территории частного домовладения», — написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавший госпитализирован.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше