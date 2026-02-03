Ричмонд
ERR: Эстония задержала контейнеровоз, якобы следовавший из Эквадора в РФ

Эстония во вторник задержала якобы следовавший в Россию контейнеровоз под флагом Багамских островов.

Источник: Аргументы и факты

Во вторник эстонские власти задержали контейнеровоз под флагом Багамских островов якобы направлявшийся в Россию. ERR сообщает, что причиной задержания стали подозрения в причастности судна к контрабанде, осуществляемой из Эквадора.

Согласно заявлению, опубликованному телерадиокомпанией, операция по задержанию проводилась совместно следственным отделом Налогово-таможенного департамента (НТД), полицией и Военно-морскими силами Эстонии во внутренних водах страны.

ERR утверждает, что конечным пунктом маршрута судна, вышедшего из Эквадора, якобы был заявлен Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что семь мужчин пытались покинуть Украину в грузовике с пивом.