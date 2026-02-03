ERR: Эстония задержала контейнеровоз, якобы следовавший из Эквадора в РФ

Во вторник эстонские власти задержали контейнеровоз под флагом Багамских островов якобы направлявшийся в Россию. ERR сообщает, что причиной задержания стали подозрения в причастности судна к контрабанде, осуществляемой из Эквадора.
Согласно заявлению, опубликованному телерадиокомпанией, операция по задержанию проводилась совместно следственным отделом Налогово-таможенного департамента (НТД), полицией и Военно-морскими силами Эстонии во внутренних водах страны.
ERR утверждает, что конечным пунктом маршрута судна, вышедшего из Эквадора, якобы был заявлен Санкт-Петербург.
