Мирный житель получил ранение при детонации беспилотника под Белгородом

На территории частного дома в Белгородской области взорвался беспилотник.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотник взорвался на территории частного дома в Шебекинском округе Белгородской области, в результате чего мужчина получил осколочные ранения. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

«В посёлке Маслова Пристань БПЛА сдетонировал на территории частного домовладения. Оперативно прибывшие на место бойцы самообороны оказали мужчине, получившему осколочные ранения головы и лица, первую помощь», — гворится в сообщении.

В штабе отметили, что пострадавший был доставлен в областную клиническую больницу. Взрывом были выбиты окна дома, повреждены кровля, фасад и входная группа, а также пострадал припаркованный автомобиль.

Ранее KP.RU писал, что за ночь системы ПВО ликвидировали десять украинских беспилотников в воздушном пространстве России. По информации Минобороны РФ, три дрона были сбиты над Белгородской областью, еще три — над Орловской.

