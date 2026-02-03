Мирный житель получил ранение при детонации беспилотника под Белгородом

Беспилотник взорвался на территории частного дома в Шебекинском округе Белгородской области, в результате чего мужчина получил осколочные ранения. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.
«В посёлке Маслова Пристань БПЛА сдетонировал на территории частного домовладения. Оперативно прибывшие на место бойцы самообороны оказали мужчине, получившему осколочные ранения головы и лица, первую помощь», — гворится в сообщении.
В штабе отметили, что пострадавший был доставлен в областную клиническую больницу. Взрывом были выбиты окна дома, повреждены кровля, фасад и входная группа, а также пострадал припаркованный автомобиль.
Ранее KP.RU писал, что за ночь системы ПВО ликвидировали десять украинских беспилотников в воздушном пространстве России. По информации Минобороны РФ, три дрона были сбиты над Белгородской областью, еще три — над Орловской.