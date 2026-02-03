В Москве подозреваемые в похищениях открыли огонь

«Сегодня мои коллеги из ГУУР МВД России и УМВД России по Пензенской области при поддержке представителей Росгвардии проводили в одном из домов на Рублевском шоссе столицы мероприятия по задержанию двоих подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления на территории Пензенской области. Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем полицейские в соответствии с Федеральным законом “О полиции” применили табельное оружие. В результате один из подозреваемых получил смертельные ранения. Второй задержан и доставляется в следственные органы», — сказала она.