Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве подозреваемые в похищениях открыли огонь

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Двое подозреваемых в похищении в Пензенской области открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов на Рублевском шоссе в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Один злоумышленник ликвидирован, второй задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня мои коллеги из ГУУР МВД России и УМВД России по Пензенской области при поддержке представителей Росгвардии проводили в одном из домов на Рублевском шоссе столицы мероприятия по задержанию двоих подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления на территории Пензенской области. Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем полицейские в соответствии с Федеральным законом “О полиции” применили табельное оружие. В результате один из подозреваемых получил смертельные ранения. Второй задержан и доставляется в следственные органы», — сказала она.

Фигуранты подозреваются в похищении мужчины в Пензе 29 января. Впоследствии он был убит. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов на территории нескольких регионов страны, уточнила Волк.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше