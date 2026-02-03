В Белгороде начали поэтапно восстанавливать электроснабжение после удара ВСУ

Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа со стороны украинских боевиков был повреждён инфраструктурный объект. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, однако Гладков сообщил о значительных повреждениях инфраструктурного объекта. Кроме того, после удара ВСУ все водозаборы Белгорода остались без энергоснабжения. Началось переключение на резервные источники питания.