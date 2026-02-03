В Белгороде начали поэтапно восстанавливать электроснабжение после удара ВСУ

Шебекинская центральная районная больница работает в штатном режиме. Региональные медицинские организации перешли на резервное электропитание. Кадры из детской областной больницы и областной больницы Святителя Иоасафа опубликовал канал «Вести Белгород». На перекрёстках Белгорода дежурят регулировщики.
На перекрёстках Белгорода работают регулировщики. Видео © Telegram / Белгород-медиа.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба сообщил, что аварийные бригады приступили к работе с первых минут после удара и параллельно обследуют повреждённое оборудование. Он отметил, что подробности работ власти раскрывать не будут из-за рисков повторных ударов, а жители в первую очередь увидят восстановление электричества, тепла и воды.
В «Россетях» заявили, что восстановление электроснабжения в Белгородской области началось незамедлительно и будет идти поэтапно. Энергетики ведут обследование сетей и переходят к ремонту по мере подтверждения повреждений. Резервную генерацию подключили на социальных объектах и в системах водоснабжения и водоотведения.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа со стороны украинских боевиков был повреждён инфраструктурный объект. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, однако Гладков сообщил о значительных повреждениях инфраструктурного объекта. Кроме того, после удара ВСУ все водозаборы Белгорода остались без энергоснабжения. Началось переключение на резервные источники питания.
