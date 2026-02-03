Ричмонд
В Белгороде начали поэтапно восстанавливать электроснабжение после удара ВСУ

В Белгороде после ракетного удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали восстанавливать электроснабжение, медицинские организации перешли на резервную генерацию, сообщили региональные СМИ. В городе организовали регулирование трафика.

Источник: Life.ru

Шебекинская центральная районная больница работает в штатном режиме. Региональные медицинские организации перешли на резервное электропитание. Кадры из детской областной больницы и областной больницы Святителя Иоасафа опубликовал канал «Вести Белгород». На перекрёстках Белгорода дежурят регулировщики.

На перекрёстках Белгорода работают регулировщики. Видео © Telegram / Белгород-медиа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба сообщил, что аварийные бригады приступили к работе с первых минут после удара и параллельно обследуют повреждённое оборудование. Он отметил, что подробности работ власти раскрывать не будут из-за рисков повторных ударов, а жители в первую очередь увидят восстановление электричества, тепла и воды.

В «Россетях» заявили, что восстановление электроснабжения в Белгородской области началось незамедлительно и будет идти поэтапно. Энергетики ведут обследование сетей и переходят к ремонту по мере подтверждения повреждений. Резервную генерацию подключили на социальных объектах и в системах водоснабжения и водоотведения.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа со стороны украинских боевиков был повреждён инфраструктурный объект. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, однако Гладков сообщил о значительных повреждениях инфраструктурного объекта. Кроме того, после удара ВСУ все водозаборы Белгорода остались без энергоснабжения. Началось переключение на резервные источники питания.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.