Открыли огонь по полицейским: в Москве ликвидировали одного из подозреваемых в похищении мужчины в Пензе

В Москве подозреваемые в похищениях открыли огонь, один из них убит.

Источник: Комсомольская правда

В Москве подозреваемые в похищении мужчины оказали вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. В результате один из них убит. Второго удалось задержать. Их подозревают в похищении мужчины на территории Пензенской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

По ее данным, задержание произошло на Рублевском шоссе. В операции принимали участие представители Росгвардии, пояснила официальный представитель МВД.

«Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем полицейские в соответствии с Федеральным законом “О полиции” применили табельное оружие. В результате один из подозреваемых получил смертельные ранения», — написала Ирина Волк.

Утром 3 февраля ЧП также случилось в Уфе. Ученик начал стрельбу в одной из гимназий. Знакомые подростка шокированы его поступком, цитирует «КП-Уфа». Мальчика назвали тихим.

