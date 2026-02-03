Открыли огонь по полицейским: в Москве ликвидировали одного из подозреваемых в похищении мужчины в Пензе

В Москве подозреваемые в похищении мужчины оказали вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. В результате один из них убит. Второго удалось задержать. Их подозревают в похищении мужчины на территории Пензенской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.