В Шебекинском округе при атаке БПЛА ВСУ был ранен мирный житель

По предварительной информации, дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Мужчина получил осколочные ранения головы и лица. На место происшествия оперативно прибыли бойцы сил самообороны, которые оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. В настоящее время бригада скорой помощи транспортируют мужчину в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.
В результате взрыва в жилом доме повреждены кровля, фасад, входная группа и выбиты оконные стекла. Также повреждён припаркованный рядом автомобиль.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа со стороны украинских боевиков был повреждён инфраструктурный объект. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, однако Гладков сообщил о значительных повреждениях инфраструктурного объекта. Кроме того, после удара ВСУ все водозаборы Белгорода остались без энергоснабжения. Началось переключение на резервные источники питания.
