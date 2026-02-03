Ричмонд
В Шебекинском округе при атаке БПЛА ВСУ был ранен мирный житель

В Шебекинском городском округе Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадал мирный житель. Инцидент произошёл на территории частного домовладения в посёлке Маслова Пристань. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По предварительной информации, дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Мужчина получил осколочные ранения головы и лица. На место происшествия оперативно прибыли бойцы сил самообороны, которые оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. В настоящее время бригада скорой помощи транспортируют мужчину в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

В результате взрыва в жилом доме повреждены кровля, фасад, входная группа и выбиты оконные стекла. Также повреждён припаркованный рядом автомобиль.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа со стороны украинских боевиков был повреждён инфраструктурный объект. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, однако Гладков сообщил о значительных повреждениях инфраструктурного объекта. Кроме того, после удара ВСУ все водозаборы Белгорода остались без энергоснабжения. Началось переключение на резервные источники питания.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

