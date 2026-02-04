В России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья

«В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья», — говорится в сообщении.
Заболевшая вернулась в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Во время отпуска она замечала укусы комаров, но не пользовалась репеллентами.
По прилету на родину заболевшую госпитализировали. Наличие у нее вируса чикунгунья подтвердили с помощью отечественных высокочувствительных тест‑систем.
«Специалисты ведомства оперативно организовали все необходимые противоэпидемические мероприятия», — добавили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве напомнили, что предупреждали о риске завоза этой инфекции из других стран, и были готовы к данной ситуации.
В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что риск распространения лихорадки чикунгунья в России минимален, потому что она передается не напрямую от человека к человеку, а через комаров.
Лихорадка чикунгунья — это вирусная инфекция, передающаяся человеку через укусы инфицированных комаров. Эндемичными регионами для заболевания являются страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго‑Восточная Азия, Западно‑Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент. Лихорадка денге распространена в Юго‑Восточной и Южной Азии, Африке, Океании и в странах Карибского бассейна.