В России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Завозной случай лихорадки чикунгунья выявили в России, заболевшую госпитализировали, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Источник: © РИА Новости

«В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья», — говорится в сообщении.

Заболевшая вернулась в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Во время отпуска она замечала укусы комаров, но не пользовалась репеллентами.

По прилету на родину заболевшую госпитализировали. Наличие у нее вируса чикунгунья подтвердили с помощью отечественных высокочувствительных тест‑систем.

«Специалисты ведомства оперативно организовали все необходимые противоэпидемические мероприятия», — добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что предупреждали о риске завоза этой инфекции из других стран, и были готовы к данной ситуации.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что риск распространения лихорадки чикунгунья в России минимален, потому что она передается не напрямую от человека к человеку, а через комаров.

Лихорадка чикунгунья — это вирусная инфекция, передающаяся человеку через укусы инфицированных комаров. Эндемичными регионами для заболевания являются страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго‑Восточная Азия, Западно‑Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент. Лихорадка денге распространена в Юго‑Восточной и Южной Азии, Африке, Океании и в странах Карибского бассейна.