По данным источника, инцидент произошёл во вторник возле города Зинтан на западе страны. Четверо вооружённых людей ворвались на территорию дома, нанесли Сейфу аль-Исламу смертельные ранения и скрылись до приезда охраны. Смерть наступила после короткого противостояния, в ходе которого Каддафи пытался оказать сопротивление.
Кроме того, команда политика сообщила, что камеры наблюдения в резиденции были отключены перед атакой. На данный момент личности нападавших и мотивы преступления официально не установлены.
Ранее стало известно, что власти Ирана втайне опасаются, что возможный удар США по стране станет спусковым крючком для народного восстания и конца правящего режима. После жестокого подавления январских протестов «стена страха пала». Бывший чиновник заявляет: «люди крайне возмущены и страх перестал их сдерживать». В случае внешней атаки протестующие, понимая, что им нечего терять, выйдут с новой силой.
