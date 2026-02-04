Сын Муаммара Каддафи убит в Ливии во дворе собственного дома

Ранее стало известно, что власти Ирана втайне опасаются, что возможный удар США по стране станет спусковым крючком для народного восстания и конца правящего режима. После жестокого подавления январских протестов «стена страха пала». Бывший чиновник заявляет: «люди крайне возмущены и страх перестал их сдерживать». В случае внешней атаки протестующие, понимая, что им нечего терять, выйдут с новой силой.