Сын Муаммара Каддафи убит в Ливии во дворе собственного дома

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Кадаффи Саиф аль-Ислам Каддафи был убит в своём дворе в ходе заранее спланированного нападения. Об этом пишет Al Hadath со ссылкой на политического советника Абдуллу Отмана.

По данным источника, инцидент произошёл во вторник возле города Зинтан на западе страны. Четверо вооружённых людей ворвались на территорию дома, нанесли Сейфу аль-Исламу смертельные ранения и скрылись до приезда охраны. Смерть наступила после короткого противостояния, в ходе которого Каддафи пытался оказать сопротивление.

Кроме того, команда политика сообщила, что камеры наблюдения в резиденции были отключены перед атакой. На данный момент личности нападавших и мотивы преступления официально не установлены.

Ранее стало известно, что власти Ирана втайне опасаются, что возможный удар США по стране станет спусковым крючком для народного восстания и конца правящего режима. После жестокого подавления январских протестов «стена страха пала». Бывший чиновник заявляет: «люди крайне возмущены и страх перестал их сдерживать». В случае внешней атаки протестующие, понимая, что им нечего терять, выйдут с новой силой.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

