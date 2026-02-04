Первого мужа Джилл Байден задержали по обвинению в убийстве

Первый муж Джилл Байден, супруги бывшего президента США Джо Байдена, задержан по обвинению в убийстве своей нынешней жены.
Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на правоохранительные органы, 77-летний Уильям Стивенсон был заключён под стражу в штате Делавэр, а суд установил залог в размере 500 тысяч долларов. Инцидент произошёл 28 декабря, когда полиция прибыла по вызову о бытовом конфликте в дом Стивенсонов в Уилмингтоне и обнаружила его супругу Линду без сознания в гостиной.
Медицинская помощь не помогла, женщина скончалась на месте. Джилл Байден и Уильям Стивенсон состояли в браке с 1970 по 1975 год, их развод произошёл после того, как будущая первая леди познакомилась с Джо Байденом, который тогда был сенатором от Делавэра.
