Первого мужа Джилл Байден задержали по обвинению в убийстве

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на правоохранительные органы, 77-летний Уильям Стивенсон был заключён под стражу в штате Делавэр, а суд установил залог в размере 500 тысяч долларов. Инцидент произошёл 28 декабря, когда полиция прибыла по вызову о бытовом конфликте в дом Стивенсонов в Уилмингтоне и обнаружила его супругу Линду без сознания в гостиной.