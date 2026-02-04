Ричмонд
Полиция убила подозреваемого в похищении при стрельбе на Рублевском шоссе

В одном из домов на Рублевском шоссе во время совместной операции ГУУР МВД РФ и УМВД России по Пензенской области при поддержке Росгвардии преступники оказали сопротивление силовикам. Ответным огнем один из них был убит. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, двое мужчин подозревались в похищении в Пензе 29 января. По информации оперативников, заложник был ими убит. Подозреваемых нашли в Москве, где их обоих попытались задержать.

— При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем полицейские в соответствии с Федеральным законом «О полиции» применили табельное оружие. В результате один из подозреваемых получил смертельные ранения. Второй задержан и доставляется в следственные органы, — говорится в Telegram-канале Волк.

В настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов на территории нескольких субъектов РФ.

2 февраля в Сети распространились фото, на которых задерживают мужчину, признавшегося в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге. Он рассказал, что увез ребенка, а потом утопил. Кроме того, на его компьютере были обнаружены детские порнографические материалы.

