Полиция убила подозреваемого в похищении при стрельбе на Рублевском шоссе

В одном из домов на Рублевском шоссе во время совместной операции ГУУР МВД РФ и УМВД России по Пензенской области при поддержке Росгвардии преступники оказали сопротивление силовикам. Ответным огнем один из них был убит. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщила представитель МВД Ирина Волк.