NBC News: экс-мужа Джилл Байден задержали по подозрению в убийстве нынешней жены

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала Уильяма Стивенсона — бывшего мужа экс-первой леди США Джилл Байден — по подозрению в убийстве своей нынешней жены. Об этом проинформировал во вторник телеканал NBC News.
По его данным, 28 декабря сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову к дому Стивенсонов после сообщений о бытовом конфликте. Жертва была найдена без сознания в гостиной, где и умерла, несмотря на оказание первой помощи.
77-летний супруг Линды Стивенсон в настоящий момент находится под стражей. Суд установил залог в размере $500 тысяч.
Отмечается, что Джилл и Уильям прожили в браке пять лет и развелись в мае 1975 года после ее встречи с сенатором от штата Делавэр и будущим президентом США Джо Байденом.