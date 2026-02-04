Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC News: экс-мужа Джилл Байден задержали по подозрению в убийстве нынешней жены

Жертву нашли без сознания в дома.

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала Уильяма Стивенсона — бывшего мужа экс-первой леди США Джилл Байден — по подозрению в убийстве своей нынешней жены. Об этом проинформировал во вторник телеканал NBC News.

По его данным, 28 декабря сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову к дому Стивенсонов после сообщений о бытовом конфликте. Жертва была найдена без сознания в гостиной, где и умерла, несмотря на оказание первой помощи.

77-летний супруг Линды Стивенсон в настоящий момент находится под стражей. Суд установил залог в размере $500 тысяч.

Отмечается, что Джилл и Уильям прожили в браке пять лет и развелись в мае 1975 года после ее встречи с сенатором от штата Делавэр и будущим президентом США Джо Байденом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше