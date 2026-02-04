Ричмонд
СК России возбудил дело после стрельбы при задержании на Рублевском шоссе

Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов завели после перестрелки на Рублевском шоссе. Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, 3 февраля оперативные сотрудники полиции с целью установления местонахождения и задержания подозреваемых в похищении и убийстве 39-летнего мужчины в Пензенской области прибыли к одному из жилых домов на Рублевском шоссе. В подъезде дома они обнаружили фигурантов.

— Один из них при задержании оказал вооруженное сопротивление, в связи с чем сотрудники были вынуждены применить табельное оружие. В результате подозреваемый, который открыл стрельбу, получил смертельное ранение. Второго фигуранта задержали, — уточняется в посте.

В настоящее время решается вопрос о его доставлении в следственные органы по Пензенской области для проведения следственных действий.

Следователи и криминалисты столичного СК осмотрели место происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, уточнили в ведомстве.

Представитель МВД Ирина Волк ранее сообщила, что в одном из домов на Рублевском шоссе во время совместной операции ГУУР МВД РФ и УМВД России по Пензенской области при поддержке Росгвардии преступники оказали сопротивление силовикам. Ответным огнем один из них был убит.

