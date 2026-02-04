СК России возбудил дело после стрельбы при задержании на Рублевском шоссе

Представитель МВД Ирина Волк ранее сообщила, что в одном из домов на Рублевском шоссе во время совместной операции ГУУР МВД РФ и УМВД России по Пензенской области при поддержке Росгвардии преступники оказали сопротивление силовикам. Ответным огнем один из них был убит.