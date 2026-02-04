Опубликованы кадры из подъезда в Москве, где произошла перестрелка

Двое преступников, которые похитили и убили мужчину в Пензе, скрывались в квартире на Рублевском шоссе. Силовики застали их прямо в подъезде, и после этого завязалась перестрелка. Один подозреваемый был убит, а второй задержан. В настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов на территории нескольких субъектов России.