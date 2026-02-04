Ричмонд
Опубликованы кадры из подъезда в Москве, где произошла перестрелка

Появились кадры из подъезда, где произошла перестрелка между силовиками и преступниками на Рублевском шоссе в столице. Их опубликовал в среду, 4 февраля, Telegram-канала Shot.

— На записи видно, что все стены подъезда на втором этаже изрешечены следами от перестрелки, на лестнице лужи крови, а на стенах дырки от пуль, — сказано в публикации.

В настоящее время следователи и криминалисты покинули место преступления. Среди сотрудников МВД и Росгвардии, которые участвовали в задержании, никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Двое преступников, которые похитили и убили мужчину в Пензе, скрывались в квартире на Рублевском шоссе. Силовики застали их прямо в подъезде, и после этого завязалась перестрелка. Один подозреваемый был убит, а второй задержан. В настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов на территории нескольких субъектов России.