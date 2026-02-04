Гибель сына Муаммара Каддафи в результате нападения подтвердил родственник

«Последнее голосовое сообщение доктор Сейф отправил день назад… Он погиб ради вас, пусть его кровь не будет пролита напрасно», — сообщил Ахмед Каддафи в социальной сети X.
В публикации он отметил, что последнее голосовое сообщение от Сейфа аль-Ислама поступило за день до трагического события, и призвал не допустить, чтобы его жертва оказалась напрасной.
Генпрокуратура Ливии сформировала спецкомиссию для расследования убийства Сейфа аль-Ислама. Члены комиссии направятся в город Эз-Зинтан для проведения следственных мероприятий. Об этом сообщает телеканал Libya al-Ahrar.
В офисе сына Каддафи назвали его убийство политическим и потребовали провести прозрачное расследование. Об этом пишет телеканал Al Hadath.
Ранее ряд СМИ сообщал, что спланированное убийство произошло во вторник возле города Зинтан на западе страны. Четверо вооружённых людей ворвались на территорию дома, нанесли Сейфу аль-Исламу смертельные ранения и скрылись до приезда охраны. Смерть наступила после короткого противостояния, в ходе которого Каддафи пытался оказать сопротивление.
