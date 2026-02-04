Эстония задержала контейнеровоз, якобы следовавший из Эквадора в Россию

По данным телерадиокомпании, судно следовало из Эквадора в Санкт-Петербург. Следственный отдел Налогово-таможенного департамента (НТД) совместно с полицией и Военно-морскими силами Эстонии провели операцию по задержанию контейнеровоза во внутренних водах страны.
«Следственный отдел Налогово-таможенного департамента (НТД) совместно с полицией и Военно-морскими силами Эстонии в ходе совместной операции задержал во внутренних водах ЭР контейнеровоз под флагом Багамских островов, который может быть связан с контрабандой из Эквадора», — говорится в сообщении ERR.
Ранее в Китае обнаружили контейнеровоз, замаскированный под военное судно. Он был оснащён пусковыми установками для крылатых ракет, зенитным артиллерийским комплексом Type 1130 и двумя радарами для поиска целей, что превращает его в многофункциональную боевую платформу. Внешне корабль выглядит как обычный контейнеровоз, что позволяет ему скрытно перемещаться.
