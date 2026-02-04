В Одессе произошла серия взрывов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.
В Одесской, а также в Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях действует воздушная тревога. Сирены зазвучали в Черниговской области.
Воздушная тревога была отменена в Полтавской области.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше