Первый муж Джилл Байден задержан по подозрению в убийстве своей жены в Делавэре

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал несколько деталей из беседы российского лидера Владимира Путина и экс-президента США Джо Байдена, произошедшей в 2021 году. По его словам, американский президент без записок произнёс речь о том, что США и Россия — две великие державы, шедшие разными путями. Он описал США как страну, созданную мигрантами, которые переплавлялись в «плавильном котле» и выходили с надписью «Права человека» на лбу. Россию же Байден охарактеризовал как государство, осваивавшее пространства не путём подавления, а путём соединения с народами, сохраняя их языки и культуру.