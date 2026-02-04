Ричмонд
Первый муж Джилл Байден задержан по подозрению в убийстве своей жены в Делавэре

Первый муж Джилл Байден, супруги экс-президента США Джо Байдена, был арестован по обвинению в убийстве своей нынешней жены. Об этом, как передаёт телеканал NBC, сообщили представители правоохранительных органов штата Делавэр.

Согласно официальной информации, 77-летний Уильям Стивенсон в настоящее время содержится под стражей. Суд установил сумму залога для его возможного освобождения в размере полумиллиона долларов.

Обстоятельства гибели супруги Стивенсона, Линды, не раскрываются. Известно, что 28 декабря полиция прибыла по вызову в их дом в Уилмингтоне в связи с сообщением о бытовом конфликте. Правоохранители обнаружили женщину без сознания в гостиной. Все попытки оказать ей первую помощь не увенчались успехом, и она скончалась на месте.

Джилл Байден и Уильям Стивенсон состояли в браке с 1970 по 1975 год. Их брак распался после того, как будущая первая леди познакомилась с тогда ещё сенатором от Делавэра Джо Байденом, который тремя годами ранее потерял свою первую жену Неилию в автокатастрофе.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал несколько деталей из беседы российского лидера Владимира Путина и экс-президента США Джо Байдена, произошедшей в 2021 году. По его словам, американский президент без записок произнёс речь о том, что США и Россия — две великие державы, шедшие разными путями. Он описал США как страну, созданную мигрантами, которые переплавлялись в «плавильном котле» и выходили с надписью «Права человека» на лбу. Россию же Байден охарактеризовал как государство, осваивавшее пространства не путём подавления, а путём соединения с народами, сохраняя их языки и культуру.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

