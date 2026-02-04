При задержании катера с мигрантами у острова Хиос в Греции погибли 14 человек

Ранее стало известно, что всем иностранцам, имеющим судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, могут пожизненно запретить въезд в Россию. По словам главы ЛДПР Леонида Слуцкого, российские граждане не должны опасаться, что на одной улице с ними окажется мигрант с «послужным списком», включающим грабёж, разбой или убийство. Он подчеркнул, что безопасность жителей страны должна быть в приоритете, особенно в условиях роста тяжких преступлений, совершаемых приезжими.