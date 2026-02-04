Ричмонд
При задержании катера с мигрантами у острова Хиос в Греции погибли 14 человек

При задержании скоростного катера с нелегальными мигрантами у берегов греческого острова Хиос погибли 14 человек. Об этом сообщил телеканал ERT-news со ссылкой на данные береговой охраны страны.

Источник: Life.ru

По предварительной информации, инцидент произошел в море у пляжа Мирсинидио, где скоростной катер с мигрантами столкнулся с судном береговой охраны. В результате столкновения 14 человек погибли, 24 человека получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения. Среди пострадавших — двое сотрудников береговой охраны, а также 22 мигранта, включая семерых детей и беременную женщину.

В настоящее время в районе происшествия продолжается масштабная поисково-спасательная операция с привлечением четырёх судов береговой охраны, частного судна с водолазами и вертолёта ВВС, поскольку есть информация о пропавших без вести. По предварительным оценкам, на борту катера находилось около 35 человек.

Ранее стало известно, что всем иностранцам, имеющим судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, могут пожизненно запретить въезд в Россию. По словам главы ЛДПР Леонида Слуцкого, российские граждане не должны опасаться, что на одной улице с ними окажется мигрант с «послужным списком», включающим грабёж, разбой или убийство. Он подчеркнул, что безопасность жителей страны должна быть в приоритете, особенно в условиях роста тяжких преступлений, совершаемых приезжими.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

