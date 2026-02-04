Ричмонд
В колонии Приморья пресекли деятельность подпольного экстремистского сообщества

Следствие устанавливает все эпизоды и ищет возможных соучастников.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье правоохранительные органы нанесли удар по подпольной экстремистской сети, действовавшей внутри исправительной колонии. Следственный комитет совместно с ФСБ и ГУФСИН завел уголовное дело против пяти осужденных из ИК-20 и одного уже освободившегося человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

По версии следствия, с 2024 года фигуранты, являясь участниками запрещенной в России организации, целенаправленно вели пропаганду ее радикальной идеологии среди других заключенных. Их сообщество пыталось маскироваться под так называемые «воровские традиции». Еще один подозреваемый, ранее освободившийся, был задержан в Уссурийске, где в отношении него решается вопрос об аресте.

Во время совместной спецоперации в колонии и по месту жительства задержанного были проведены обыски, изъяты телефоны и другие вещественные доказательства. Следствие сейчас устанавливает все эпизоды этой противоправной деятельности и ищет возможных соучастников.