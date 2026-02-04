СКР взял на контроль дело о гибели ребенка при катании на тюбинге в Приморье

Следственный комитет уже завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Теперь расследование этого инцидента взято на особый контроль на самом высоком уровне. Глава СКР Александр Бастрыкин дал прямое поручение руководителю следственного управления по Приморскому краю Эдуарду Трубчику подготовить подробный доклад.