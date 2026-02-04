СКР взял на контроль дело о гибели ребенка при катании на тюбинге в Приморье

Во Владивостоке произошла трагедия, которая потрясла весь город. Пятилетний мальчик, катаясь на тюбинге, получил тяжелейшие травмы и, несмотря на усилия врачей, скончался по пути в больницу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Следственный комитет уже завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Теперь расследование этого инцидента взято на особый контроль на самом высоком уровне. Глава СКР Александр Бастрыкин дал прямое поручение руководителю следственного управления по Приморскому краю Эдуарду Трубчику подготовить подробный доклад.
В ближайшее время в центральный аппарат ведомства в Москве будет доложено обо всех обстоятельствах трагедии и ходе следственных действий.