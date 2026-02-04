Во Владивостоке перед судом предстанет поджигательница банка

По версии следователей, 52-летняя жительница Владивостока, действуя по указаниям телефонных мошенников, приобрела пиротехнику, которую подожгла в офисе банка.
Кредитно-финансовой организации причинен ущерб на сумму свыше 592 тысяч рублей. В ходе расследования фигурантка дела возместила сумму в полном объеме.
Женщине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.