Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники от имени госорганизаций выманивают коды из смс-сообщений у новосибирцев

Код из смс-сообщений очень часто является главной целью мошенников на первом этапе атаки. Об этом сообщается в Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Источник: Сиб.фм

Один из самых распространенных предлогов получения кода — «запись на приём» в государственную организацию. Мошенники сообщают о перерасчёте пенсии, ошибках в налоговой декларации и тому подобных ситуациях и приглашают в учреждение. А для подтверждения записи требуют назвать цифры из смс-сообщения.

Специалисты подчёркивают, смс-верификация при записи на приём в госорганы не используется. Оформление ведётся через официальные сервисы или «Госуслуги» без запроса и передачи каких-либо кодов по телефону или в мессенджерах. Сам факт требования назвать код из сообщения — это явный признак мошенничества, о котором необходимо помнить и предупреждать родных.

Ранее Сиб.фм сообщал о жителе Новосибирска, которого суд обязал вернуть 290 тысяч пенсионеру, обманутому мошенниками.