Мошенники от имени госорганизаций выманивают коды из смс-сообщений у новосибирцев

Специалисты подчёркивают, смс-верификация при записи на приём в госорганы не используется. Оформление ведётся через официальные сервисы или «Госуслуги» без запроса и передачи каких-либо кодов по телефону или в мессенджерах. Сам факт требования назвать код из сообщения — это явный признак мошенничества, о котором необходимо помнить и предупреждать родных.