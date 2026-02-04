Мошенники от имени госорганизаций выманивают коды из смс-сообщений у новосибирцев

Один из самых распространенных предлогов получения кода — «запись на приём» в государственную организацию. Мошенники сообщают о перерасчёте пенсии, ошибках в налоговой декларации и тому подобных ситуациях и приглашают в учреждение. А для подтверждения записи требуют назвать цифры из смс-сообщения.
Специалисты подчёркивают, смс-верификация при записи на приём в госорганы не используется. Оформление ведётся через официальные сервисы или «Госуслуги» без запроса и передачи каких-либо кодов по телефону или в мессенджерах. Сам факт требования назвать код из сообщения — это явный признак мошенничества, о котором необходимо помнить и предупреждать родных.
