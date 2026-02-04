МЧС спасло четырёх человек на пожаре во Владивостоке на Херсонской

Огнеборцы МЧС России спасли четырёх человек на пожаре в двухэтажном многоквартирном доме на улице Херсонской во Владивостоке сегодня утром. По данным МЧС Приморского края, сообщение о возгорании поступило в пожарно‑спасательную службу, и уже через шесть минут на месте работали подразделения ведомства.
К моменту прибытия пожарных пламя охватило квартиры на первом этаже и перекрытия второго этажа здания. По информации пресс‑службы, звенья газодымозащитной службы с использованием трёхколенной лестницы вывели из отрезанных дымом квартир на втором этаже четырёх человек, среди которых находился один ребёнок.
До прибытия расчётов МЧС России самостоятельно эвакуировались шестнадцать жильцов дома. Пожарные ликвидировали горение на площади около 150 квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет, специалисты дознания МЧС устанавливают причину пожара и размер причинённого ущерба.