МЧС спасло четырёх человек на пожаре во Владивостоке на Херсонской

Огнеборцы МЧС России спасли четырёх человек на пожаре в двухэтажном многоквартирном доме на улице Херсонской во Владивостоке сегодня утром. По данным МЧС Приморского края, сообщение о возгорании поступило в пожарно‑спасательную службу, и уже через шесть минут на месте работали подразделения ведомства.