В мурманских военных городках отключили электроснабжение для ремонта ЛЭП

Ранее в Мурманске коммунальщики в полном объёме восстановили подачу электроэнергии в дома после очередной аварии. Свет вернулся и в Североморске. 23 января в регионе произошло обрушение пяти опор ЛЭП из-за сильного гололёда и изморози, вызвавшее массовые отключения. Смонтированы временные опоры, возбуждено уголовное дело о халатности. 27 января власти отчитались о полном восстановлении энергоснабжения. 31 января произошёл новый сбой, оставивший Мурманск и Североморск без света, который позже вернули в приоритетном порядке котельным и водоканалу.