В мурманских военных городках отключили электроснабжение для ремонта ЛЭП

Специалисты монтируют провода и готовятся включить ещё одну линию электропередачи. Видео © Telegram / Губернатор Чибис.
«По информации “Россетей Северо-Запад”, сегодня (во вторник. — Прим. Life.ru) с 00.00 часов и до утра на территории Гаджиево, Видяево, Заозерска, Снежногорска и Ура-Губы запланировано отключение электроэнергии в связи с ремонтом линий электропередач», — написал Чибис в своём телеграм-канале.
Губернатор также отметил, что подобная мера необходима для предотвращения серьёзной аварии и полного отключения. Он добавил, что пятая опора уже восстановлена, идут работы по монтажу проводов и подготовке к включению еще одной линии. Ожидается, что это позволит полностью восстановить штатную схему электроснабжения Мурманска.
Ранее в Мурманске коммунальщики в полном объёме восстановили подачу электроэнергии в дома после очередной аварии. Свет вернулся и в Североморске. 23 января в регионе произошло обрушение пяти опор ЛЭП из-за сильного гололёда и изморози, вызвавшее массовые отключения. Смонтированы временные опоры, возбуждено уголовное дело о халатности. 27 января власти отчитались о полном восстановлении энергоснабжения. 31 января произошёл новый сбой, оставивший Мурманск и Североморск без света, который позже вернули в приоритетном порядке котельным и водоканалу.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.