Электромонтёр из Комсомольска отсудил 200 тыс рублей за падение с чердака

23 апреля прошлого года в ДК «Алмаз» произошел несчастный случай. Во время показа фильма электромонтер устанавливал светильники на чердаке над зрительным залом. В какой-то момент трап и потолок обрушились, и рабочий упал с высоты в проход между креслами и стеной. Охранник немедленно вызвал «скорую помощь». В больнице у пострадавшего диагностировали травму грудной клетки, перелом ребер и сотрясение мозга.