Электромонтёр из Комсомольска отсудил 200 тыс рублей за падение с чердака

В Комсомольске-на-Амуре монтеру, упавшему с чердака во время кинопоказа в доме культуры, заплатили 200 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
23 апреля прошлого года в ДК «Алмаз» произошел несчастный случай. Во время показа фильма электромонтер устанавливал светильники на чердаке над зрительным залом. В какой-то момент трап и потолок обрушились, и рабочий упал с высоты в проход между креслами и стеной. Охранник немедленно вызвал «скорую помощь». В больнице у пострадавшего диагностировали травму грудной клетки, перелом ребер и сотрясение мозга.
— Причиной падения стало неудовлетворительное техническое состояние здания и ненадлежащая организация производства работ. Для возмещения морального вреда прокурором города направлен иск в суд. Суд удовлетворил требования, МУК ДК «Алмаз» в качестве возмещения морального вреда работнику выплачено 200 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Комсомольска-на-Амуре.
