В российской школе нашли тело учительницы

В Екатеринбурге, в одной из школ на Уралмаше, было найдено тело учительницы. Об этом сообщает агентство URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, труп был обнаружен охранником школы 3 февраля около 23 часов. Тело находилось возле одного из школьных кабинетов. Установлено, что погибшей женщине около 50 лет, и она активно занималась волонтерской деятельностью.

В настоящее время URA.RU направило запрос в следственное управление СК по Свердловской области для получения комментариев по данному инциденту. Ответ будет опубликован сразу после его получения.

Ранее во Франции студент колледжа набросился с ножом на преподавательницу.