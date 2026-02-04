Депутат запросила отчет о проверках условий жизни убитого в Петербурге мальчика

После убийства девятилетнего мальчика депутат Государственной думы Татьяна Буцкая, возглавляющая комитет по защите семьи, материнства и детства, запросила у властей Петербурга информацию о проверках условий жизни ребенка.
По данным РИА Новости, мальчик был зачислен в школу № 391, в первый класс, но не посещал занятия, потому что была не пройдена ТПМПК (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия). Всего в его семье семеро детей.
Депутат попросила выяснить, состоял ли ребенок на учете органов опеки, проводились ли проверки его быта и воспитания, поступали ли сигналы о нарушении его прав от школы или других организаций.
Она направила обращение начальнику Управления по опеке и попечительству Комитета по соцполитике Санкт-Петербурга Ольге Смирновой. Также Буцкая попросила уточнить, каков порядок взаимодействия органов опеки и попечительства Петербурга со школами и ТПМПК в подобных случаях, «когда формальная процедура становится препятствием для доступа ребенка к обучению», передает ТАСС.
ГСУ Следственного комитета России 3 февраля опубликовало кадры допроса 38-летнего Петра Жилкина, которого обвинили в убийстве девятилетнего мальчика Павла Тифитулина.
Правоохранители задержали Жилкина в Псковской области 2 февраля. Он якобы планировал скрыться в одной из стран Прибалтики. «Вечерняя Москва» рассказала о новых подробностях убийства.
3 февраля следователи предъявили Жилкину обвинение в убийстве малолетнего, и в суде он признал вину в содеянном. Октябрьский районный суд Петербурга заключил его под стражу на два месяца.